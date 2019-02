Fifa 19, stop all'acquisto di Fifa Points: in Belgio una legge

Fifa 19 incontra uno stop e stavolta arriva dal Belgio: il titolo firmato EA Sports, infatti, dovrà fare i conti con delle nuove normative entrate in vigore ieri, 31 gennaio 2019. In sostanza, non si potranno più acquistare i Fifa Points. Perché questa decisione? Facciamo un passo indietro e capiamo innanzitutto di cosa stiamo parlando.

I fifa points sono, se così possiamo definirli, la valuta virtuale utilizzata dagli utenti nella modalità Ultimate Team di Fifa 19: con questi punti, che si possono guadagnare o acquistare con carta di credito, i giocatori possono compare pacchetti FUT, che contengono calciatori e potenziamenti. Naturalmente, i player non sanno cosa contenga ogni pacchetto (quindi la qualità dei giocatori sarà diversa a seconda della ‘sorte’), anche se recentemente EA Sports ha introdotto l’opzione ‘probabilità‘, per avere più o meno un’idea di ciò che si andrà a spacchettare.

Secondo il Belgio, che l’anno scorso ha imposto il divieto, questa funzione di Fifa 19 sarebbe da considerare come un ‘gioco illegale‘. Electronic Arts ha subito ribattuto spiegando che la pratica dei fifa points non è minimamente paragonabile al gioco d’azzardo e che i suoi titoli sono “sviluppati e implementati seguendo l’etica”. Nonostante la battaglia condotta dalla casa di produzione di Fifa, il Belgio è riuscito a mantenere il veto.

“Dopo ulteriori discussioni con le autorità belghe, abbiamo deciso di smettere di mettere i Punti FIFA in vendita in Belgio. I giocatori che hanno precedentemente acquistato punti FIFA saranno in grado di spenderli o continuare a guadagnarli nel gioco, ma non saranno in grado di acquistarne di nuovi” – si legge in un comunicato di EA Sports.

Non è l’unico paese a mostrare preoccupazioni in merito alla ‘dipendenza‘ che i videogiochi potrebbero creare negli utenti: anche Regno Unito, Stati Uniti e Giappone stanno monitorando la situazione negli ultimi tempi.

Dobbiamo aspettarci altri divieti?

HF4 | 01-02-2019 09:30