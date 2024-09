Fifa+: cos’è, cosa trasmette e come vedere gratis il canale streaming sul calcio

Novità per gli appassionati di football: basta scaricare gratuitamente l’applicazione Pluto Tv per avere accesso a partite e contenuti speciali messi a disposizione dalla federazione internazionale

Un canale gratis sul calcio disponibile per tutti in streaming: è Fifa+, canale della federazione internazionale arrivato ora sulla piattaforma Pluto Tv. Scopri qui come vedere una vasta gamma di contenuti sul calcio senza pagare.

Cos’è Fifa+, disponibile ora su Pluto Tv

Interessante novità per gli appassionati di calcio italiani: Pluto Tv, il servizio streaming gratuito di Paramount, ha inserito all’interno del proprio catalogo anche Fifa+, il canale a cura della federazione internazionale che mette a disposizione degli utenti una vasta gamma di contenuti sul calcio, tra partite, documentari, interviste e speciali di approfondimento.

Cosa trasmette Fifa+

Fifa+ è un canale che la Fifa ha voluto dedicare agli amanti del football, offrendo dirette streaming di partite e tornei che si svolgono sotto l’egida della federazione internazionale in tutto il mondo. In questi giorni, ad esempio, a tenere banco sono i Mondiali U20 femminili in svolgimento in Colombia, ma sulla piattaforma è possibile seguire i campionati di paesi asiatici, africani e sudamericani e le principali competizioni mondiali di futsal.

Inoltre, Fifa+ propone contenuti originali, come ad esempio il documentario “After Diego”, e vanta un enorme archivio digitale che permette di rivedere partite storiche dei Mondiali o monografie dedicate ai campioni del passato e del presente, da Ronaldo il Fenomeno a Messi fino da Miroslav Klose a Kylian Mbappé.

Come vedere gratis Fifa+

Per accedere a Fifa+ basta scaricare gratuitamente l’app Pluto Tv sul proprio device, che si tratti di un computer, uno smartphone, un tablet o una smart tv. L’applicazione è infatti disponibile per tutti i principali sistemi operativi: Android, Android TV, iOS, tvOS, Amazon Fire TV, LG WebOS, Xbox, Philips Saphi, Samsung Tizen OS, PlayStation 4 e 5. Una volta avviata l’app, basta cercare il catalogo Fifa+ per accedere a centinaia di contenuti a disposizione.