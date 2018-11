Gioca a Fifa e diventa ricco grazie al videogioco di EA Sports

In tanti si chiedono se il giro di affari degli eSport sia davvero così redditizio come sembra. La risposta è ovviamente affermativa e a confermarlo sono i ricchi premi messi in palio dai tornei internazionali dei videogiochi più gettonati, tra i quali spicca ovviamente FIFA 19. Con la nuova eChampions League, infatti, EA Sports e UEFA regaleranno al fortunato vincitore un montepremi da capogiro.

eChampions League: in palio 100mila dollari e la possibilità di giocarsi la FIFA eWorld Cup

Si tratta di 100mila dollari, una cifra che forse non basterà per una villa o una Lamborghini personalizzata, ma è senza dubbio un modo per guadagnare una bella cifra grazie a FIFA! Fatto sta che giocare ai videogiochi è un’attività che – per i giocatori veramente bravi – può fruttare un sacco di soldi. Non solo quelli derivanti dalle vincite dei tornei ma anche sponsorizzazioni, streaming su Twitch o YouTube, partecipazioni ad eventi, forum e seminari…

Stavolta, inoltre, il fortunato vincitore della eChampions League sarà qualificato d’ufficio alla fase finale dell’ambitissima FIFA eWorld Cup 2019, dove il montepremi finale dell’ultima edizione è stato di ben 250mila dollari. Una cifra che però sembra destinata a salire di stagione in stagioni: basti pensare che nel 2017 era di ‘soli’ 156mila dollari…

Ma se FIFA è senza ombra di dubbi il videogioco coi tornei più ambiti dagli appassionati di calcio, i titoli videoludici più redditizi nel mondo degli e-sport sono altri. In cima alla lista c’è sempre Dota 2, che nel solo 2018 ha contato ben 81 tornei che hanno distribuito più di 38 milioni di dollari!

HF4 | 14-11-2018 08:30