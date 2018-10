FIFA e PES, meglio una partita vera o un match virtuale?

Preferireste guardare una partita di calcio, magari della vostra squadra preferita, oppure giocare a FIFA o a PES, nelle loro ultime edizioni? Questa e tante altre domande sono state rivolte in un sondaggio da Ticketgum a un campione di player del Regno Unito, alcuni amanti del titolo firmato da EA Sports, altri di quello targato Konami. Il risultato vi stupirà…

Beh, nessuno si sarebbe aspettato che per il 60% degli intervistati fosse più divertente giocare a un match virtuale di FIFA o PES, invece di assistere a una partita reale per 90 minuti. Anche se si trattasse di un importante match… Pensate che per il 13% il videogame è più divertente della realtà perché una partita ‘virtuale’ sarebbe molto più imprevedibile di quella vera. Sotto il punto di vista economico, per esempio, il 36% sottolinea che andare allo stadio è molto più dispendioso.

Dall’indagine emerge anche il desiderio da parte degli intervistati di considerare le competizioni di FIFA e PES come degli sport veri (il 54%); anche perché il gioco, sempre più fedele alla realtà, si aggiorna costantemente, tanto che il 18% sostiene di aver cambiato il proprio calciatore preferito rispetto alla sua performance nelle modalità MyClub e Ultimate Team.

E tra le risposte che più colpiscono, c’è quella sulla scelta tra giocare un match a FIFA o PES oppure munirsi di scarpini e scendere in campo per una partita di calcio tra amici: ben l’82% ha dichiarato di preferire il divano di casa e la console! Pigrizia o semplice preferenza? E voi che cosa preferite?

HF4 | 19-10-2018 09:30