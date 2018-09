FIFA viola le leggi del gioco d'azzardo in Belgio. EA indagata

Problemi in vista per EA Sports a pochi giorni dall’uscita di FIFA 19. Le autorità belghe hanno difatti appena messo sotto indagine il famoso titolo di simulazione calcistica perché violerebbe le norme contro il gioco d’azzardo. Si tratta di un problema non certo di poco conto per il produttore canadese, che adesso rischia davvero grosso in tutta l’Unione Europea.

FIFA finisce nei guai in Belgio: le casse di FUT sono considerate gioco d’azzardo

Il problema riguarda espressamente FIFA Ultimate Team, la modalità online di FIFA 18, che sarà inclusa anche in FIFA 19. La questione era venuta fuori già lo scorso aprile, quando la Commissione Belga per il Gaming aveva dichiarato illegali le casse premio di diversi giochi, come Star Wars Battlefront II, NBA 2K18 e appunto FUT, equiparandole di fatto al gioco d’azzardo.

Di conseguenza, alcune case produttrici (Blizzard, Valve e 2K Games) hanno eliminato dai loro titoli le tanto incriminate casse, limitatamente ai giochi scaricati o venduti nello stato belga. Una scelta non perseguita da Electronic Arts, che per questo motivo è finita al centro di un’inchiesta da parte delle autorità di Bruxelles, che ora minacciano di portare il caso in tribunale.

Da parte sua, EA si è sempre opposta a questo tipo di legislazione, sbandierando i criteri etici e legali ai quali si ispirano i propri videogame. Tuttavia, la questione è relegata per ora al solo mercato del Belgio, ma potrebbe presto espandersi su quello olandese, dove le norme sono molto simili. Inoltre, queste regole sulle limitazioni del gioco d’azzardo potrebbero presto diventare comuni in tutta l’UE e, a quel punto, per poter commercializzare i propri titoli anche EA dovrà adeguarsi.

HF4 | 14-09-2018 09:30