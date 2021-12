FIFA, i candidati al FifPro Men's World XI: ci sono tre italiani

14-12-2021 17:39

Tempo di premiazioni per la FIFA, che assieme a FifPro, ovvero l’associazione dei calciatori professionisti, hanno svelato i 23 candidati che alla fine andranno a comporre gli 11 del Fifpro Men’s World XI, la miglior formazione dell’anno di calciatori votati da calciatori. I due organi del calcio mondiale hanno chiesto ai calciatori professionisti di eleggere la propria squadra preferita, votando per i tre migliori di ogni ruolo, dai portieri agli attaccanti.

FifPro Men’s World XI, premio dei calciatori dai calciatori

Questo premio di assegna dal 2005, e per la prima volta in questa edizione i candidati saranno solamente 23 invece che i 55 degli anni precedenti. Come mai? Per fare in modo che si allestisca una rosa il più simile possibile a una squadra di club, che in media di calciatori ne ha proprio 23.

In tutto i candidati rispecchiano proprio i ruoli di una squadra di club: tre portieri, sei difensori, sei centrocampisti e sei attaccanti. Sono stati aggiunti i migliori due giocatori di movimento con il più alto numero di voti. La squadra dell’anno FIFA verrà poi annunciata in occasione della cerimonia dei The Best FIFA Football Awards, in programma il lunedì 17 gennaio 2022.

FifPro Men’s World XI, ci sono ben tre italiani: tra gli altri molti habitueé

Anche in questo caso l’Italia di distingue tra gli altri per avere ben tre giocatori in lista per entrare nella squadra. Il primo nominato col ruolo di portiere è l’estremo difensore del PSG Gigio Donnarumma, volato in Francia in estate a parametro zero dal Milan. Donnarumma è risultato fondamentale nella qualificazione alla Champions del Milan e anche in Nazionale per la vittoria di Euro 2020. Oltre a Donnarumma tra i portieri ci sono anche Alisson del Liverpool e Mendy del Chelsea Campione della Champions League.

Il secondo italiano è Leonardo Bonucci, anche lui protagonista della magica campagna europea azzurra. Leader della difesa di Juve e Nazionale, Bonucci sta vivendo una stagione ottima dal punto di vista delle prestazioni, e questo è il giusto riconoscimento che arriva direttamente dai colleghi. Oltre a Bonucci gli altri difensori sono Trent Alexander-Arnold, Dani Alves, Jordi Alba, Ruben Dias e David Alaba, ora al Real Madrid.

L’ultimo italiano è il centrocampista del Chelsea e della nazionale Jorginho, grande deluso dalla cerimonia del Pallone d’Oro dove era dato come uno dei grandi favoriti. L’italo-bralisiano avrò dunque modo di rifarsi, anche se la concorrenza non è di certo leggera tra Busquets, De Bruyne, Bruno Fernandes, de Jong e Kanté.

Nessun italiano invece tra gli attaccanti, dove spiccano le candidature di Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Lewandiwski, Benzema e Erling Haaland. Ronaldo inoltre è l’unico calciatore a essere sempre stato presente dal 2005 a oggi.

FifPro Men’s World XI, tutti i giocatori in lista

Tra i 23 in lista, molti sono già stati nominati in precedenza. Alisson, Alexander-Arnold, Dani Alves, Bonucci, De Bruyne, De Jong, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar e Ronaldo sono infatti già stati selezionati almeno una volta in carriera per la squadra dell’anno.

I calciatori dei 69 paesi che hanno votato hanno anche aggiunto delle new entry questa stagione, come per esempio lo stesso Jorginho. Ecco nello specifico e 23 in lista per il FifPro Men’s World XI:

Portieri:

Alisson Becker (Brasile/Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Italia/Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Difensori:

David Alaba (Austria/FC Bayern Monaco/Real Madrid)

Jordi Alba (Spagna/Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra/Liverpool)

Dani Alves (Brasile/San Paolo/Barcelona)

Leonardo Bonucci (Italia/Juventus)

Rúben Dias (Portogallo/Manchester City)

Centrocampisti:

Sergio Busquets (Spagna/Barcelona)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City)

Bruno Fernandes (Portogallo/Manchester United)

Frenkie de Jong (Olanda/Barcelona)

Jorginho (Italia/Chelsea)

N’Golo Kante (Francia/Chelsea)

Attaccanti:

Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Norvegia/Borussia Dortmund)

Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco)

Romelu Lukaku (Belgio/Inter/Chelsea)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasile/Paris Saint-Germain)

OMNISPORT