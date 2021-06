Fifa, Infantino: "Lotta dura alla corruzione"

“La nuova Fifa ha imparato dalle sue esperienze passate” in tema di rischio corruzione. Così il presidente della Fifa Gianni Infantinoha spiegato all’assemblea generale dell’Onu il forte impegno contro corruzione e tentativi di combine. Inoltre, riguardo il piano speciale di 1.5 miliardi di dollari a federazioni e confederazioni per la crisi da pandemia, Infantino ha spiegato che per evitare abusi la Fifa ha definito “un solido meccanismo di governance finanzaria, con bilanci certificati e revisioni separate, e un direttivo guidato da Olli Rehn”.

OMNISPORT | 02-06-2021 19:10