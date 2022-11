Fifa, Infantino unico candidato per le elezioni di marzo

17-11-2022 20:58

“Sono onorato di poter servire la comunità calcistica globale anche per i prossimi quattro anni”. Queste le parole di Gianni Infantino, il Presidente della Federcalcio Mondiale all’inaugurazione di Generation Amazing, a Doha, ha annunciato la sua ricandidatura per le prossime elezioni alla massima carica della Fifa. Un particolare di non poco conto è il fatto che Infantino è l’unico candidato per le elezioni che si terranno il 16 marzo 2023.

“Tutti gli otto stadi della Coppa del Mondo sono bellissimi – ha proseguito Infantino, ponendo l’attenzione all’imminente kermesse mondiale – siamo a tre giorni dal calcio d’inizio di una Coppa del Mondo che sarà strepitosa. Questo Mondiale arriva due anni dopo una pandemia in cui il mondo intero si è chiuso, bloccato. E ora sentiamo che dobbiamo aprirci e riunirci di nuovo”.