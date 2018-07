FIFA19: Ronaldo con la maglia della Juventus... ma Higuain dov'è?

Cambio di look per FIFA19, il titolo EA Sports in uscita il prossimo 28 settembre, ha finalmente mostrato la nuova promo del gioco con Ronaldo in divisa bianconera. Già, perché col passaggio del calciatore portoghese alla Juventus, EA Sports ha dovuto realizzare nuovamente gran parte del materiale promozionale. Non conosciamo ancora la nuova cover, però possiamo farci un’idea dal video che la società statunitense ha condiviso in un tweet.

Insieme a CR7, compaiono nella promo Chiellini, Dybala, Emre Can e Douglas Costa. Grande assente Gonzalo Higuain, che non è tra i giocatori bianconeri di FIFA19. Un dettaglio che fa pensare a dinamiche di mercato che forse, per il prossimo anno, non includeranno il Pipita nella rosa juventina. Dai rumors potrebbe essere interessato all’attaccante argentino proprio il vecchio allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, che dalla prossima stagione allenerà il Chelsea.

Per ‘vedere’, però, la demo completa di FIFA19 dovremmo ancora pazientare: secondo quanto riportato da DreamTeam FC, la possibile data di uscita si aggira tra l’11 il 18 settembre. La demo consentirà agli utenti di giocare una partita di prova con uno dei diversi team disponibili: Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, Borussia Dortmund e Tottenham Hotspur.

Non sappiamo ancora se nella demo sarà presente la modalità “Il Viaggio“, né se ci sarà Cristiano Ronaldo. DreamTeam FC riporta anche che sarà possibile giocare a FIFA19 durante la FIFA eWorld Cup che si svolgerà a Londra il prossimo 4 agosto: saranno 20 le postazioni di prova a disposizione dei player. Non solo. Durante l’evento saranno anche svelati nuovi dettagli su FIFA 19 Ultimate Team.

Una piccola curiosità…

L’influencer Lucas Pezzatti ha condiviso in un tweet lo scatto del menu principale di FIFA19. Dalla foto, a parte Ronaldo che indossa ancora la maglia del Real Madrid, si potrà notare che le modalità Champions League ed Europa League sono distinte, eliminando dunque l’ipotesi di un accorpamento tra le due.

O Modo “Kick Off” mudou no #FIFA19 vai incorporar a Champions League e Europa League alem de novas maneiras de tornar os amistosos interessantes. pic.twitter.com/Y1XbIuTiHf — Lucas Pezzatti (@lucaspezzatti) 13 luglio 2018

Chissà che le cose non cambino ancora, d’altronde c’è ancora tempo prima dell’uscita ufficiale del titolo.

HF4 | 20-07-2018 10:45