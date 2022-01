FIGC, annullati gli impegni di gennaio delle nazionali giovanili

13-01-2022 20:57

Sono stati annullati tutti gli impegni delle nazionali giovanili previsti a gennaio. Lo rende noto direttamente la FIGC tramite una nota ufficiale:

“A causa del peggioramento del quadro epidemiologico sono stati annullati gli stage e le gare amichevoli delle Nazionali Giovanili in programma nel mese di gennaio. Non si disputerà quindi l’amichevole tra la Nazionale Under 19 e i pari età della Spagna, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 19 gennaio allo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone. Procede invece regolarmente il raduno della Nazionale di Futsal, che al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme sta ultimando la preparazione al Campionato Europeo. Gli Azzurri, che partiranno lunedì per i Paesi Bassi, faranno il loro esordio nel torneo giovedì 20 gennaio a Groningen con la Finlandia per poi affrontare lunedì 24 la Slovenia e venerdì 28 gennaio il Kazakistan”.

OMNISPORT