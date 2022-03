Figc, Ghirelli nuovo vicepresidente

16-03-2022 14:18

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, al termine del Consiglio Federale di questa mattina è stato eletto vicepresidente della FIGC. Umberto Calcagno, invece, è stato nominato vicario di Gabriele Gravina.

Il consiglio, come riporta Il Corriere dello Sport, era composto da 21 persone, ma Giancarlo Abete (commissario della LND) e Lorenzo Casini (presidente designato della Serie A, presente in riunione come uditore) non potevano votare, mentre i consiglieri di A Claudio Lotito e Giuseppe Marotta hanno deciso di non partecipare al voto. Ghirelli ha ricevuto 17 voti favorevoli.

