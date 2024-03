Figli Morata aggrediti da uno sconosciuto, video choc di Alice Campello: minacce ai gemellini di appena 6 anni

La moglie dell'ex attaccante della Juventus denuncia con un video su Instagram l'aggressione da parte di un uomo a lei e ai suoi bambini di appena sei anni

06-03-2024 18:26

Figli di Alvaro Morata aggrediti per strada da uno sconosciuto. È la stessa Alice Campello, moglie dell’ex Juventus, a denunciare l’accaduto con una storia su Instagram. E non è la prima volta che i piccoli della famiglia Morata sono vittime di episodi senza senso.

Alice Campello e i gemellini minacciati per strada

Spregevole episodio per Alice Campello e i figli, aggrediti verbalmente in strada da un uomo durante una tranquilla passeggiata. L’imprenditrice e modella italiana, moglie di Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid prossima avversaria dell’Inter in Champions League, ha documentato la spiacevole situazione con una storia su Instagram.

Aggressione senza senso

Sposata dal 2017 con Morata e mamma di quattro figli, i due gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e l’ultima arrivata Bella, la Campello stava passeggiando con i piccoli quando uno sconosciuto ha iniziato a prenderli di mira, con insulti senza senso verso i gemelli di appena 6 anni. Il motivo che ha scatenato l’aggressione oggettivamente insensata? Semplicemente la fede calcistica dei piccoli.

Lo sfogo di Alice sui social

L’uomo si è poi allontanato e la Campello non ha esitato a denunciarlo sui social filmandolo di spalle e condividendo il video con una storia Instagram. A corredo del breve filmato, la moglie di Morata ha commentato in spagnolo: “A causa di questo tipo di persone, a volte non ci sentiamo a nostro agio nemmeno a casa nostra con i nostri figli! Ha iniziato a insultare i bambini perché appartenevano a un’altra squadra! Mi sembra allucinante che un uomo si possa mettere a gridare contro dei bambini e una donna!”.

La promessa di Alice e il precedente

La Campiello ha aggiunto: “Mi rattrista non averlo fotografato in volto per farlo vergognare! Sfortunatamente non è la prima volta che succede, ma d’ora in poi non gliela farò passare liscia, così che provino vergogna di loro stessi davanti a molte persone!”. Non è, infatti, la prima volta che Alice e i figli sono stati vittime di insulti da parte dei tifosi. Dopo la rete di Alvaro nella semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, infatti, si vide costretta a pubblicare una gran quantità di screenshot con i messaggi pesanti e minacce.