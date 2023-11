Alice Campello, Lady Morata accusa: "Guardata male per un gol sbagliato da Alvaro, io come Victoria Beckham"

La dolorosa rivelazione della moglie di Alvaro Morata, attaccante ex Juventus oggi all'Atletico Madrid: insulti e urlacci per un semplice gol sbagliato dal marito.

14-11-2023 20:13

Chi l’ha detto che le wags sono delle privilegiate? Che la loro vita è tutta rosa e fiori? O che la “fatica” più grande per loro è andare (gratis) allo stadio a tifare per i loro compagni o mariti? La vita di una compagna di un calciatore è durissima. Parola di Alice Campello, la splendida fashion blogger, modella e influencer che ha sposato Alvaro Morata. L’ex centravanti della Juventus oggi gioca all’Atletico Madrid e la sua dolce metà ha concesso un’intervista, ma più propriamente si potrebbe definirla una chiacchierata, a una nota influencer spagnola.

L’intervista di Alice Campello all’influencer Violeta Mangriñán

Seduta tra i tavolini di un ristorante giapponese, ospite di Violeta Mangriñán e protagonista del suo primo special podcast, Alice Campello ha parlato della pressione che spesso le compagne dei calciatori vivono sulle loro spalle in prima persona. Quando le cose vanno bene sono tutti dalla loro parte, ma basta una sconfitta, una cattiva prestazione o un semplice gol sbagliato dal compagno per metterle sotto i riflettori in senso negativo ed esporle a critiche o addirittura a contestazioni.

Il clamoroso retroscena allo stadio raccontato da Lady Morata

Queste le parole di Lady Morata, che ha raccontato una situazione purtroppo comune a molte compagne di sportivi famosi:

Per quanto mi riguarda sto imparando a non leggere molte cose. Si può lavorare molto su se stessi, io lo sto facendo. Adesso le cose vanno bene e sono molto felice, ma in passato è capitato che andavo allo stadio, Alvaro magari sbagliava un gol e i tifosi mi guardavano male. Qualche volta mi hanno anche urlato contro.

La moglie di Morata come Victoria Beckham: l’accostamento

La conduttrice del podcast, Violeta Mangriñán, ha aggiunto: “Come Victoria”, facendo un parallelo tra la situazione descritta da Lady Morata e quella emersa nel documentario su David Beckham trasmesso su Netflix e relativo a sua moglie, l’ex Spice Girl Victoria Beckham. Alice Campello ha annuito: “Come se fossi io”. Nuova aggiunta di Violeta: “Come se fossi tu la colpevole. Il mondo del calcio è ancora un po’ neandertaliano e sessista”. Da Lady Morata un cenno del capo: “È molto complicato“.