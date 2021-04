Figuraccia Roma, tifosi delusi: Così arriviamo ottavi

Con la mente altrove e senza obiettivi concreti di classifica, la Roma vive una delle pagine più amare del suo campionato a Cagliari. Altri tre punti lasciati per strada che rilanciano definitivamente i sardi nella lotta per non retrocedere e che mettono addirittura a rischio il settimo posto dei giallorossi: adesso il Sassuolo è a tre sole lunghezze e, se non dovesse arrivare il successo in Europa League, sarebbe a rischio addirittura il piazzamento della Lupa nella neonata Conference League.

A Cagliari la “Roma B”

Dubbi e polemiche sui social a partire dall’annuncio della formazione titolare. Giovedì c’è il Manchester United e si capisce anche dalle scelte di Fonseca che quella di Cagliari è una sfida di secondo piano per la Roma in questo momento della stagione. “Con Fazio, Santon, Peres, per carità. In effetti già sotto dopo pochi minuti”, scrive un tifoso. “Il primo tempo mi ricorda la Roma di Pugliese: dopo 70 anni devo vedere questa Rometta“, osserva con amarezza un altro supporter. Mentre qualcuno ci va giù duro: “Gli zombie corrono più dei nostri”.

Giallorossi ko nella ripresa

Dopo l’1-1 di fine primo tempo, la sconfitta dei giallorossi matura nella ripresa nonostante il tentativo di rimonta finale, alimentato dal gol di Fazio. Su Twitter fioccano i commenti delusi: “Ormai venite tutti, che la Roma regala anche alle squadre senza gioco. Nessun problema”, scrive sconsolata una tifosa. “Guardate che di questo passo chiudiamo ottavi”, è la sentenza di un supporter in ansia. “All-in sull’Europa League, però almeno potremmo evitare di fare certe figuracce”, un altro commento.

Cagliari-Roma: la nota positiva

Tra le note liete, poche per la verità, il recupero di un perno della difesa: Smalling. “Unica nota positiva della giornata: è tornato un campione che potrà essere utile in partite ben più importanti”, scrive un tifoso su Facebook. “Meno male che c’è Smalling, altrimenti sarebbe stato uno strazio totale”, commenta un altro. “Ma sarà al top giovedì? Non l’ho visto al meglio”, si chiede preoccupato un altro supporter.

SPORTEVAI | 25-04-2021 19:55