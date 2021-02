Filippo Inzaghi: "Un piacere tornare a Bologna"

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna: “Per me è sempre un piacere tornare. Sono stato bene, la gente mi ha trattato alla grande e anche i dirigenti mi hanno manifestato affetto. Senza quell’esperienza non sarei arrivato a Benevento, mi dispiace tanto non ci sarà il pubblico perchè avrei salutato volentieri i tifosi. Adesso hanno un grande allenatore, un avversario che rispetto tantissimo e che sta svolgendo un buon lavoro”.

Su chi scenderà in campo: “Dovrò cercare di valutare la condizione generale dei calciatori. Gaich potrebbe essere convocato e giocare uno spezzone, Moncini ha dimostrato di avere una buona condizione e ha meritato la convocazione per la trasferta di venerdì. Potremmo vedere il centrocampo della B, anche perchè mancherà Ionita per squalifica. Sono molto sereno: chiunque gioca ha sempre dato una grossa mano. Ci sono anche Tello e Dabo che hanno qualità ed entreranno in corso d’opera. Chi accanto a Glik? Caldirola era titolare prima dell’infortunio, ha recuperato qualche settimana fa ma non è ancora al 100%. Ha intrapreso la strada giusta, voglio fargli un applauso pubblicamente perchè ha stretto i denti per rientrare quanto prima. Anche Tuia si è ben comportato, siamo ben coperti anche nel reparto arretrato. Domani scioglierò le riserve”.

OMNISPORT | 11-02-2021 13:08