Final Eight Coppa Italia, Pozzecco ha le sue favorite

"Milano e Virtus sono favorite. Ma il bello è che con questa formula tutto è possibile".

14-02-2023 09:53

Dal 15 al 19 febbraio, a Torino, sono in programma le Final Eight di Coppa Italia. Le migliori otto squadre del girone d’andata del campionato si contenderanno un trofeo molto importante e prestigioso (ultime due edizioni vinte dall’Olimpia Milano).

Pozzecco, CT della Nazionale, spiega: “Milano e Virtus sono favorite. Ma il bello è che con questa formula tutto è possibile e tutti vivono la speranza di poter vincere”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Secondo il Poz, c’è una squadra da tenere in grande considerazione come possibile sorpresa del torneo: “Venezia, lo avrei detto anche prima del cambio di tecnico”.

Una battuta anche sul poco impiego dei giocatori italiani nei rispettivi club: “La Spagna ha una formula magica per il campionato: dei 7 stranieri, cinque devono essere comunitari. Non è per discriminare ma gli americani giocano una pallacanestro diversa con regole diverse. Con 7 giocatori della stessa area tecnica, è più facile diventare performanti. La Spagna domina a livello europeo”.