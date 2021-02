Final Eight, Djordjevic: "Venezia sa giocare le partite che contano"

Si apre oggi alle ore 18.00 la Final Eight di Coppa Italia di basket. Al Forum di Assago aprono le danze L’Olimpia, padrona di casa, contro la Reggiana. I milanesi sono i favoriti per la vittoria finale, ma attenzione alle outsider come ad esempio Bologna che alle 20.45 affronta Venezia che proprio lo scorso anno aveva eliminato le V nere.

Ecco le parole di coach Djordjevic in merito alla sfida di stasera: “È stata una partita bellissima l’anno scorso, contro una Venezia che sa giocare le partite che contano e lo ha dimostrato non solo contro di noi nei quarti di finale ma anche dopo in semifinale contro Milano ed in finale. Io parlo sempre con Walter De Raffaele e mi permetto sempre di fargli i complimenti, a lui e alla società perché stanno facendo qualcosa di unico. Le sconfitte in casa? Innanzitutto le partite perse le abbiamo perse per merito degli avversari. Poi giocando a Bologna l’ambiente è fondamentale, ti trascina durante la partita e l’assenza del pubblico l’abbiamo sentita, ho parlato anche con alcuni giocatori di questo. Zoran Savic mi ha scritto un mese fa che il 53% delle squadre in Europa perde in casa. Senza il pubblico è sicuramente più facile giocare in trasferta”

