Final Four Eurolega: Milano beffata allo scadere, Barcellona in finale

Dopo una semifinale appassionante alla Lanxess Arena di Colonia sfuma il sogno di Milano di tornare in finale di Eurolega dopo quella vinta nel 1988, nella competizione che allora si chiamava Coppa dei Campioni. L’AX Armani Exchange viene battuta per 84-82 dal Barcellona, che si giocherà domenica il trofeo contro l’Anadolu Efes Istanbul.

Decisivo un canestro da due di Cory Higgins a 8 decimi dalla fine, per i blaugrana di Jasikevicius, all’ottava finale della loro storia (l’ultima l’hanno vinta nel 2010) 21 punti di Nikola Mirotic, per l’Olimpia di Ettore Messina, che dovrà giocare la finale per il terzo posto contro il CSKA Mosca, 23 di Kevin Punter.

OMNISPORT | 28-05-2021 23:16