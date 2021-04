La Lega di Serie A ha ufficializzato infatti che la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma il 19 maggio, si terrà per la prima volta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e per la prima volta dal 2008 non si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

OMNISPORT | 02-04-2021 19:30