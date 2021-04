Va alla Lube Civitanova il primo round della finale scudetto di pallavolo maschile contro la Sir Safety Conad Perugia. 3-1 il punteggio a favore dei marchigiani, che hanno espugnato il Pala Barton e domenica giocheranno in casa gara-2 all’Eurosuole Forum. Per la Lube 21 punti di Simon, 18 di Leal e 16 di Juantorena, per i padroni di casa 17 di Leon.

Seguiranno aggiornamenti sugli incontri odierni del girone dal 5° al 12° posto della SuperLega.

OMNISPORT | 14-04-2021 20:03