Finale scudetto, la Virtus pareggia i conti con l'Olimpia Milano

10-06-2022 23:00

La Virtus Bologna si vendica di gara-1 e batte l’Olimpia Milano 75-68. Protagonista Shengelia con 22 punti. Adesso, sull’1-1, la serie si sposterà a Milano.

Nel primo quarto meglio gli ospiti. L’Olimpia accelera fin da subito approfittando di qualche palla persa di troppo della Virtus Bologna. Belinelli e compagni reagiscono e con un parziale di 6-0 recuperano lo svantaggio, ma alla fine dei primi 10′ i ragazzi di Ettore Messina sono sopra 23-17.

Nel secondo quarto tutta altra storia. La Virtus Bologna domina in attacco anche grazie ai rimbalzi offensivi e con un parziale di 9-0 sorpassa l’Olimpia Milano. In grande spolvero Belinelli, autore di 8 punti consecutivi. La tensione si alza dopo un fallo di Pajola su Chacho. A metà match il punteggio è in assoluto equilibrio: 38-38.

All’inizio del terzo quarto il ritmo cala un po’: l’Olimpia Milano inizialmente non segna mai, la Virtus Bologna invece sbaglia parecchio. I padroni di casa allungano a più sette, gli ospiti però non hanno intenzione di mollare e a 10′ dalla fine i ragazzi di Scariolo sono avanti solo di un punto.

La gara resta equilibrata anche all’inizio dell’ultimo quarto. Col passare del tempo, la Virtus Bologna prende in mano il match nei minuti più caldi e allunga sugli avversari. I padroni di casa raggiungono anche il più otto, massimo vantaggio per Teodosic e compagni. L’Olimpia Milano cerca di combattere fino alla fine, ma alla sirena i ragazzi di Scariolo hanno la meglio 75-68 e pareggiano i conti nella serie 1-1.