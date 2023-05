Finale Superlega: Trento travolge Civitanova e si porta in vantaggio

I dolomitici hanno piegato Civitanova in gara 3.

07-05-2023 21:11

Trento ha piegato nettamente Civitanova in casa in tre set in gara-3 della Finale Scudetto di volley maschile: la squadra di coach Angelo Lorenzetti ha vinto con i parziali di 25-17; 25-20; 25-16, portandosi in vantaggio nella serie contro i campioni d’Italia.

Bene nell’Itas Diatec Matey Kaziyski con 18 punti e Alessandro Michieletto con 15. Per Civitanova i migliori cono Gabi Garcia e Marlon Yant con nove punti. Trento è così già al match point in gara 4 all’Eurosuole Forum. In caso di parità gara 5 è in programma domenica prossima a Trento.