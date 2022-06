Finalissima: il saluto da brividi di Chiellini alla maglia azzurra

01-06-2022 18:17

Questa sera, Giorgio Chiellini a Wembley giocherà la sua ultima partita con la maglia dell’Italia, nella Finalissima tra Italia e Argentina, le detentrici rispettivamente del titolo europeo e di quello sudamericano.

Chiellini: il commovente messaggio di saluto alla maglia azzurra

A poche ora dal fischio d’inizio del match, previsto per le 20,45 ora italiana nello stesso stadio in cui Chiellini undici mesi fa si laureò campione d’Europa battendo i padroni di casa dell’Inghilterra, l’ormai ex capitano della Juventus, e tra non molto anche della Nazionale, ha dedicato su Instagram un pensiero alla maglia azzurra.

“Questa maglia l’ho sognata. Per questa maglia ho combattuto. Con questa maglia ho vinto. Di questa maglia amo tutto. In questa maglia ho sempre creduto. Da questa maglia ho imparato tanto. Su questa maglia ho pianto. A questa maglia ho dedicato ogni pensiero. Adesso è arrivato il momento di indossarla per l’ultima volta. E come la prima, sarà un’emozione unica. Che non finirà mai”.

La carriera in pillole di Chiellini in Nazionale

Giorgio Chiellini ha esordito in Nazionale a 20 anni e 3 mesi, il 17 novembre 2004, totalizzando 116 presenze e 8 gol e partecipando a due Mondiali, due Confederations Cup e due Europei, di cui uno vinto lo scorso 11 luglio, e diventando capitano nel 2015. Stasera insomma per Chiellini si consumerà un altro addio dopo quello alla Juventus.

Una nuova avventura a Los Angeles attende Chiellini

Il 37enne difensore nativo di Pisa è infatti atteso a una nuova vettura oltreoceano, con la maglia del Los Angeles FC, club della Major League Soccer: le parti hanno infatti raggiunto un accordo totale sulla durata, 18 mesi e la cifra del contratto. Manca solo la firma del calciatore, che verrà apposta in un incontro con la dirigenza della sua nuova squadra che è in programma nei prossimi giorni.