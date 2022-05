Juventus, Chiellini diretto verso l'MLS

21-05-2022 18:12

Giorgio Chiellini finirà questa sera contro la Fiorentina la sua gloriosa carriera con la maglia bianconera, condita da nove Scudetti, varie coppe nazionali e due finali di Champions League.

Da domani la sia storia con la Vecchia Signora sarà finita, ma non la sua carriera da giocatore. Il Chiello infatti ha ancora voglia di giocare e sta valutando un’esperienza all’estero. Come scrive oggi Sky Sport, la direzione più probabile al momento è l’MLS, coi Los Angeles FC in pole position per acquistarlo, tanto che gli emissari del club sono attesi nei prossimi giorni a Milano.

OMNISPORT