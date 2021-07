Finals, Chris Paul oscura Antetokounmpo: Suns subito avanti

Sorride ai Suns l’attesissima gara 1 delle Finals Nba 2021.

La sfida tra una franchigia ancora a secco di titoli, quella dell’Arizona, e i Milwaukee Bucks che di Anelli ne hanno conquistato appena uno promette però di essere molto equilibrata.

A fare la differenza alla Talking Stick Resort Arena è stato un super Chris Paul, entrato letteralmente nella storia grazie ad un bottino di 32 punti e 9 assist: solo altri due giocatori over 30 erano riusciti a segnare più di 30 punti in un match di finale, Tim Duncan e Kareem Abdul-Jabbar, riuscitovi ben sei volte.

Suns sempre avanti, ma match in equilibrio fino al terzo periodo, quando proprio CP, a secco di punti nel primo quarto, ha preso per mano i compagni realizzando 16 punti. Decisivo anche il contributo di Deandre Ayton, impeccabile nel doppio lavoro, sotto il canestro altrui, con 22 punti e 19 rimbalzi, ma anche nel limitare un generosissimo Giannis Antetokounmpo, al rientro, ma visibilmente condizionato dall’infortunio al ginocchio. Il greco parte bene con 20 punti, 17 rimbalzi e 4 assist già nel primo quarto, ma poi si spegne.

Così a tenere a galla i Bucks, mai sotto gli 8 punti di svantaggio, non basta neppure un gran Khris Middleton, che chiude con 29 punti con 12/26 dal campo, 7 rimbalzi e 4 assist.

A premiare Phoenix è anche il contributo dei panchinari, su tutti Cameron Payne, autore di 10 punti durante i minuti di riposo di Chris Paul, e di Cameron Johnson, oltre alla straordinaria precisione dalla lunetta con un 24/24 da record nelle Finals contro il 9/16 di Milwaukee.

Unica brutta notizia per coach Williams l’infortunio di Dario Saric, uscito zoppicante dopo due minuti per un problema al ginocchio e in dubbio per gara 2, in programma nella notte italiana di venerdì sempre in Arizona.

OMNISPORT | 07-07-2021 07:25