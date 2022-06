Fiorentina: affondo del Corinthians per Pulgar

28-06-2022 23:19

Il Corinthians è intenzionato all’affondo decisivo per Erick Pulgar. A riportarlo è il sito brasiliano Esprortes.com. Il centrocampista cileno, di ritorno alla Fiorentina da Istanbul dopo l’esperienza tutt’altro che brillante in prestito al Galatasaray è il primo nome su cui punta il “Timão”.

Pulgar era arrivato alla Viola nell’estate 2019 dal Bologna. La prima stagione al “Franchi” fu esaltante con 7 centro in Serie A in 31 presenze, contando sul fatto di essere lo specialista dai calci piazzati. Poi, una regressione costante che l’hanno portato a non rientrare più nei piani dei toscani, fino all’esperienza turca (11 gettoni, zero gol, zero assist). Pulgar, con la Fiorentina, è legato fino al 30 giugno 2023.