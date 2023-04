Fiorentina, agente Amrabat: "Nel mirino di un top club"

"Il Mondiale è servito come vetrina sia a noi che al Marocco".

28-04-2023 22:21

L’agente del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat in un’intervista a Radio Sportiva ha parlato del futuro del suo assistito.

“Il Mondiale è servito come vetrina sia a noi che al Marocco. A Firenze Sofyan ha fatto vedere di che pasta è fatto dopo la prima annata complicata. Dà il meglio di sé quando ha qualcuno vicino, e non per nulla è finito nel mirino di un top club europeo”, ha detto Alberto Maria Fontana.

“La Fiorentina ha sofferto a inizio stagione, ma poi è tornata in Europa dopo tanto tempo ed è arrivata a due traguardi importanti. Questo ha senz’altro aiutato Amrabat a far brillare la propria annata”.