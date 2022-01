30-01-2022 13:09

I tifosi della Juve hanno esposto uno striscione allo stadio Franchi per prendere in giro la Fiorentina e i suoi giocatori. Questo ciò che c’era scritto: “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c**o!”. Il messaggio è stato recapitato alla Fiorentina sotto il settore T6 dello stadio. Vlahovic è stato l’ennesimo giocatore viola a trasferirsi sotto la Mole.

OMNISPORT