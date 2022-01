Fiorentina: altro portiere francese nel mirino

14-01-2022 09:19

Questa per la Fiorentina è una stagione un pò difficile per quanto riguarda il ruolo dell’estremo difensore.

Ecco perchè gli uomini di mercato viola sono al lavoro per regalare a Italiano un nuovo portiere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dei viola sarebbe Yahia Fofana del Le Havre; classe 2000 che già si è messo in mostra nella Serie B francese.

La trattativa non è facilissima ma nemmeno di quelle impossibili. Su di lui ci sarebbe anche l’Angers ma, dopo le esperienze positive con Frey e Lafont, la Fiorentina vorrebbe puntare con decisione su un altro portiere francese.

