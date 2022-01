Fiorentina, ancora in bilico il futuro di Vlahovic: spunta la pista spagnola

19-01-2022 13:41

Fino all’ultimo, probabilmente, non sarà chiaro cosa ne sarà di Dusan Vlahovic, indubbiamente uno dei protagonisti del mercato invernale 2022. Il calciatore serbo in forza alla Fiorentina, sembrava a un passo dall’Arsenal, ma nelle ultime ore le cose sarebbero cambiate.

Fiorentina, per Dusan Vlahovic si apre la pista Barcellona

Secondo il quotidiano “Mundo Deportivo”, nella lista dei desideri del Barcellona ci sarebbero tanti giocatori che militano nel campionato di Serie A. Tra questi anche l’attaccante dei Viola Dusan Vlahovic. Il calciatore viene considerato una seria alternativa ad Erling Haaland. Il serbo, a onor del vero non è la prima scelta a differenza dell’attaccante del Borussia Dortmund. Se il norvegese diventasse un obiettivo impossibile allora si potrebbe iniziare a trattare per il calciatore della Fiorentina che si sarebbe proposto ai blaugrana.

Fiorentina, intanto l’Arsenal è pronta a fare l’offerta per Dusan Vlahovic

Nonostante le voci spagnole, rimane calda anche la pista Inghilterra e Arsenal. Il club, stando alle ultime news, sarebbe pronto a fare una offerta ufficiale nelle prossime ore. Offerta che dovrebbe essere vicina ai settanta milioni di euro. Intanto, visto che rimane da capire quale sia la volontà del calciatore, la Fiorentina avrebbe già individuato degli uomini per sopperire all’assenza del serbo.

Fiorentina, rimane da capire quale sia la volontà di Dusan Vlahovic

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano l’interesse dell’Arsenal andrebbe avanti da mesi. Peccato che stando ad alcune indiscrezioni l’attaccante non sarebbe convinto. Vlahovic preferirebbe rimanere a Firenze fino a giugno (anche se la pista Barcellona può cambiare tutto) per terminare almeno la sua avventura in maglia Viola.

