Juventus, Morata resta in bilico: incontro segreto per Vlahovic

La sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter non ha spazzato via del tutto la positività portata nell’ambiente bianconero dalla “folle” rimonta in casa della Roma che ha permesso alla squadra di Allegri di restare in piena corsa per il 4° posto in campionato, rimasto l’unico obiettivo raggiungibile in Serie A nella fin qui tribolata stagione della Juventus.

Mercato Juventus, Morata resta nel mirino del Barcellona

Tra le note positive emerse a San Siro, come all’Olimpico, c’è stata la prestazione di Alvaro Morata, il cui ingresso in campo contro la Roma è stato decisivo per ribaltare il risultato e che si è ben disimpegnato anche a Milano, al netto delle rare incursioni offensive della Juventus, fornendo l’assist per il gol di McKennie.

L’attaccante spagnolo sembra aver tratto giovamento a livello psicologico dalle dichiarazioni di Max Allegri, che lo ha più volte elogiato ribandendone l’incedibilità almeno in questa sessione di mercato

Eppure dalla Spagna giungono nuovi aggiornamenti sull’interessamento del Barcellona, tutt’altro che sopito dopo l’affondo della fine del 2021, che sembrava essere andato a un passo dal bersaglio.

Juventus, Memphis Depay idea per sostituire Chiesa

Secondo quanto si legge su ‘Sport’, Morata resta la prima scelta di Xavi e lo stesso giocatore gradirebbe il trasferimento immediato in Catalogna. La Juventus continua comunque a fare muro, complice anche il grave infortunio subito da Federico Chiesa, che ha ulteriormente scoperto il reparto offensivo.

I bianconeri valutano anzi un innesto nel settore nelle ultime settimane di trattative. Il Barcellona lo sa e sarebbe pronto a proporre uno scambio con Memphis Depay, giocatore da tempo apprezzato dalla Juventus, che è però pronta a rigettare al mittente l’idea dello scambio puntando al prestito di Depay senza sacrificare Morata.

Mercato Juventus, il piano per Vlahovic: incontro con gli agenti

Insomma, il dialogo resta molto difficile, così come quello tra Juventus e Fiorentina per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo resta il grande obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione, ma la concorrenza dei top club della Premier League e i pessimi rapporti tra il presidente Commisso e la Juventus complicano di molto lo scenario.

La Juve comunque non molla e vuole fare l’impossibile per capire i margini di realizzazione dell’affare.

Per questo il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini avrebbe incontrato uno degli agenti di Vlahovic: in attesa di provare ad abbattere l’alto muro eretto da Commisso, in casa Juve si punta a capire i termini economici dell’operazione, tra commissioni agli agenti e le richieste d’ingaggio di Vlahovic, i cui tentennamenti sulle proposte in arrivo dall’Inghilterra fanno sperare la Juventus, indicata da sempre dal giocatore come la meta preferita almeno tra le squadre italiane che hanno manifestato interesse.

