Fiorentina, Antognoni torna sul cambio d'allenatore

Le prime due partite in campionato della Fiorentina targata Cesare Prandelli si sono concluse con altrettante sconfitte contro Benevento e Milan. In mezzo, il passaggio del turno in Coppa Italia a spese dell’Udinese, ma ovviamente società e tifosi viola si aspettano di risalire la china in Serie A.

Ne è sicuro il club manager Giancarlo Antognoni, tornato in un’intervista a Radio Sportiva sulla decisione della società di esonerare Giuseppe Iachini: “Con l’avvento di Prandelli crediamo, senza nulla togliere a Iachini che ha fatto bene l’anno scorso, si possa ripartire con buoni propositi, anche se le prime due partite sono state negative” le parole dell’ex numero 10.

Il campione del mondo 1982 ha poi provato a scuotere la squadra ricordando il valore tecnico della rosa: “Quest’annata non è positiva fin qui, ma siamo fiduciosi che questa squadra possa ritornare alle posizioni che le competono. Se analizziamo i giocatori che abbiamo, sicuramente questa classifica non è in linea. L’assenza di pubblico ci penalizza, conoscendo il calore dei tifosi viola”.

OMNISPORT | 01-12-2020 14:50