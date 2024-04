Salernitana-Fiorentina, moviola: il rigore negato, il caso Legowski, scintille Sottil-Basic

La prova dell’arbitro Marchetti all’Arechi analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia Lido ha ammonito 6 giocatori per tenere in pugno la partita

Dopo essere stato fermato per diversi turni riecco in A per Salernitana-Fiorentina, gara di terza fascia, Marchetti, pessimo in Torino-Fiorentina e successivamente designato solo in B per Sudtirol-Parma. Vediamo come se l’è cavata all’Arechi l’arbitro di Ostia Lido.

I precedenti di Marchetti con Salernitana e Fiorentina

I granata nei precedenti non avevano mai vinto una partita quando a dirigerla c’era Marchetti né con la prima squadra né con la Primavera, in tutto un pareggio (2-2 con la Cremonese) e tre sconfitte. Quattro i suoi precedenti con la squadra gigliata con due vittorie, zero pareggi e due sconfitte. La particolarità è che i viola l’hanno sempre avuto in trasferta.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e De Meo con Perenzoni IV uomo, Fabbri al Var e Di Paolo all’AVar, l’arbitro Marchetti ha ammonito sei giocatori: Maxime Lopez, Sottil, Basic, Ranieri, Candreva, Martinez Quarta.

Salernitana-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 18′ ammonito Maxime Lopez per una trattenuta ai danni di Basic, poi altri due gialli subito prima del riposo. Scintille tra Sottil e Bašić: i due arrivano ad un confronto ravvicinato dopo un fallo fischiato dall’arbitro, a metà campo si accende una mezza rissa sedata subito dall’arbitro, che ammonisce entrambi. Inizio ripresa e subito ammonizione per Luca Ranieri. Al 57′ la Salernitana si lamenta per una spinta in area ai danni di Pirola, per l’arbitro è tutto regolare. Gara che resta fallosa e al 60′ giallo per Candreva per una trattenuta su Kayode. Diffidato, salterà la sfida con il Frosinone. Ancora lavoro per l’arbitro che al 77′ ammonisce Lucas Martínez Quarta per un intervento su Tchaouna. Al 92′ Marchetti, come da regolamento, ferma il gioco perché Legowski è rimasto a terra dopo aver subito un colpo alla testa. Regolari entrambe le reti, di Kouame e Mandragora, in Salernitana-Fiorentina.