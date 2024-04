Pagelle Salernitana-Fiorentina 0-2: Kouamé un gigante rispetto a Barak, Ochoa non basta a Colantuono

L’ivoriano entra al 70’ al posto del ceco, schierato da “falso nueve”, e in 10 minuti sblocca l’incontro. Il portiere messicano tiene a lungo in partita i suoi

Col centravanti è tutto più semplice: la Fiorentina del “falso nueve” Barak sbatte sul bunker della Salernitana per 70’, poi Italiano inserisce Kouamé e porta a casa la partita: i Viola tornano a vincere in serie A dopo quasi 2 mesi e centrano il primo successo in trasferta del 2024, salendo al 9° posto con 47 punti, a -2 dal Napoli. Per la Salernitana è la 22a sconfitta stagionale.

La chiave della partita

Tra emergenze e turnover Colantuono cambia 6 giocatori rispetto alla partita contro la Lazio, soprattutto in difesa, e ordina alla Salernitana di stare bassa e stretta per togliere spazi e rendere sterile il palleggio della Fiorentina, da colpire poi negli spazi alle spalle della difesa: il piano riesce solo nella prima metà, perché Tchaouna e Candreva non sono in giornata. Stretta tra l’impegno in Conference League e quello in Coppa Italia, la Viola perde ritmo in mezzo al campo e incisività in attacco: la squadra di Italiano, che opta per Barak “falso nueve”, crea poche occasioni e quelle che arrivano vengono fallite malamente. Poi entra Kouamé da centravanti e decide la partita.

Top e Flop della Salernitana

Ochoa 6,5 – Meno impegnato che in altre occasioni, tiene in partita i granata con i soliti riflessi da gatto. Nulla può sull’incornata di Kouamé, era quasi riuscito a evitare il 2-0.

Top e Flop della Fiorentina

Kouamé 7 – Da centravanti non ha mai fatto scintille in carriera, ma rispetto a Barak sembra Haaland: entra al 25’ della ripresa in cinque minuti prima impegna Ochoa e poi vola alto a trovare (con precisione) l’inzuccata della vittoria. Secondo gol in campionato.

La pagella dell’arbitro Marchetti

Partita tutto sommato agevole per il fischietto di Ostia, che lascia correre il gioco ma già nel primo tempo fa capire di non tollerare le entrate troppo dure. Voto 6.

Salernitana-Fiorentina 0-2: il tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia (dal 39’ s.t. Zanoli), Legowski, Basic (dal 39’ s.t. Simy), Bradaric; Tchaouna, Candreva (dal 23’ s.t. Martegani); Ikwuemesi (dal 23’ s.t. Weissman). A disp. Costil, Allocca, Pasalidis, Pellegrino, E. Vignato, I. Gomis, Sfait. All. Colantuono

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (dal 37’ s.t. Faraoni), Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; M. Lopez (dal 25’ s.t. Kouamé), Duncan (dal 37’ s.t. Mandragora); Ikoné, Castrovilli (dal 25’ s.t. Arthur), Sottil; Barak (dal 42’ s.t. Milenkovic). A disp. Martinelli, O. Christensen, Dodò, Biraghi, Biagetti, Infantino, Caprini, Sene. All. Italiano.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marcatori: Kouamé (F) al 35’ s.t., Ikoné (F) al 50’ s.t.

Note: ammoniti M. Lopez (F), Sottil (F), Basic (S), Ranieri (F), Martinez Quarta (F)