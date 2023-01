Fiorentina, attenta: per Brekalo adesso c'è la Dinamo Zagrabria

23-01-2023 12:37

Josip Brekalo-Fiorentina: c’è uno scoglio in più. Dopo aver superato quello del Monza, defilatosi dalla trattativa riguardo al ritorno in Serie A dell’ex trequartista del Torino, oggi in scadenza (al 30 giugno 2023) col Wolfsburg, in cui non ha più trovato spazio nello scacchiere di mister Niko Kovac, ecco farsi avanti la Dinamo Zagabria.

Secondo Tuttomercatoweb, il giocatore avrebbe dato la precedenza al ritorno nel massimo campionato italiano, dopo l’infelice scelta di lasciare il Toro, in cui si era trovato particolarmente bene, anche a livello di rendimento. La Fiorentina avrebbe già avuto in tasca l’accordo per un indennizzo al club tedesco, consistente in una percentuale sulla futura rivendita del giocatore classe 1998. Ora tentato, però, dalla prospettiva di un romantico rientro nella società (della sua città) che l’ha cresciuto.

