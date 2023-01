Fiorentina, Brekalo si presenta: "Per me è un sogno"

Il nuovo giocatore viola: "Dal punto di vista sportivo ho sempre saputo che sarebbe stata la migliore scelta".

28-01-2023 22:00

Ai canali ufficiali della Fiorentina, Brekalo si è presentato così: “Sono molto molto contento di essere qui, questo è un grande club, una grande società. È un sogno. So che Firenze e la Fiorentina sono una famiglia, una città molto molto bella, tutte le persone sono tifose della Fiorentina. Questo mi piace molto. E anche dal punto di vista sportivo ho sempre saputo che la migliore scelta sarebbe stata la Fiorentina”.

“Modulo? Questo sistema, come gioca la Fiorentina, la filosofia del mister, per me va molto bene – ha continuato Brekalo -. Ho sempre giocato con il 4-3-3. Perfetto per me. Ruolo? La mia posizione preferita è ala sinistra”.