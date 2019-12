Fiorentina: brutte notizie da Chiesa

Brutte notizie fronte Federico Chiesa per la Fiorentina.

L'attaccante viola non ha infatti preso parte alla sessione di rifinitura effettuata dal resto della squadra giovedì allo stadio Franchi: per lui si fanno ancora sentire i postumi del pestone ricevuto nel corso della partita con l'Inter.

La sensazione è dunque quella che il giocatore non sia recuperato, e di conseguenza non sarà a disposizione di Vincenzo Montella in occasione della sfida di venerdì contro la Roma.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 20:23