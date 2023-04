Fiorentina, Cabral su Jovic: "Da qui a fine stagione ci sarà bisogno di tutti"

Nella conferenza stampa della vigilia della gara interna contro il Lech Poznan, è intervenuto anche l'attaccante brasiliano ex Basilea

19-04-2023 15:19

Insieme a quelle di mister Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Lech Poznan, si sono registrate anche quelle di bomber Arthur Cabral, vero e proprio uomo del momento in casa viola:

“Sono contento che le cose stiano andando per il verso giusto, ora. Mi diverto e sono a totale disposizione della squadra. Il mio compagno di reparto Luka Jovic? Abbiamo ancora tante partite a disposizione e, fortunatamente, ci sarà bisogno i tutti. Io dico che il lavoro paga sempre e che Luka è un grandissimo giocatore”. Cabral che, in settimana, è stato visto a giocare a calcio in strada, a Firenze, in compagnia di alcuni ragazzini: “Non penso di aver fatto nulla di che – ha concluso l’attaccante brasiliano ex Basilea -. E’ stato un gesto sorto spontaneamente, mi sono divertito”.