Fiorentina, cambia il rigorista: Biraghi tiratore al posto di Vlahovic

24-10-2021 16:57

Cambia la gerarchia dei rigoristi in casa Fiorentina: la notizia, proveniente direttamente dal match del ‘Franchi’ col Cagliari, è che Dusan Vlahovic non è più – almeno per il momento – il tiratore designato dal dischetto per i viola.

Dagli undici metri si è presentato infatti Cristiano Biraghi, che non ha avuto difficoltà nello spiazzare Cragno col mancino per realizzare la rete del vantaggio. Rigore concesso per un precedente tocco col braccio in area di Keita Balde.

Il serbo paga, con ogni probabilità, le polemiche generate dal suo rifiuto in sede di rinnovo che potrebbero portare ad un clamoroso addio già nella sessione invernale del calciomercato prevista a gennaio.

Vlahovic inizialmente non l’ha presa bene, ma ha comunque esultato come se nulla fosse assieme al compagno di squadra, mostrandosi felice per un risultato favorevole che segue la pesante sconfitta del ‘Penzo’ contro il Venezia.

Che il centravanti abbia personalità è comunque dimostrato da quanto è accaduto all’inizio della ripresa: proprio lui si è incaricato di battere una punizione dal limite, incastonandola splendidamente sotto l’incrocio di Cragno. Mica male.

OMNISPORT