Fiorentina, c'è un dubbio per il rientro in Italia di Ribery

La Fiorentina è pronta a ripartire con gli allenamenti, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Fase 2, ma è alle prese con un dubbio che riguarda Franck Ribery. Il campione francese, come riportato da 'Tuttosport', è atteso tra mercoledì e venerdì a Firenze, ma la società gigliata sta cercando di capire quale sia il protocollo da rispettare in materia di quarantena. Nel caso dovesse esserne confermata la necessità, Ribery dovrà infatti restare isolato per altri quattordici giorni prima di potersi presentare al centro d'allenamento dei viola.

Nel frattempo la Fiorentina sottoporrà i componenti della rosa e dello staff tecnico a test sierologici e tamponi. In caso di positività al Coronavirus, saranno effettuati ulteriori controlli per capire meglio la situazione clinica. Terminate le visite mediche potrà poi iniziare il lavoro individuale per chi vorrà svolgerlo al centro sportivo. Il primo giorno di lavoro è previsto per venerdì 8 maggio.

SPORTAL.IT | 06-05-2020 10:43