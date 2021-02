Fiorentina: Commisso chiede di intervenire sullo stadio

Uno dei temi caldi in casa Fiorentina è quello che riguarda lo stadio. Che la soluzione si risolva con la ristrutturazione del Franchi o con la costruzione di un impianto tutto nuovo, la situazione è ferma da tempo. E, intervenendo sui canali social del club, Rocco Commisso se n’è lamentato.

“Voglio ringraziare il sindaco Nardella che sta cercando di portare avanti dalla sua parte il progetto su Campo di Marte, ma ho sentito solo che si inizierà, non quando si finirà e questa sarebbe una cosa importante. Ma dato che sono a Firenze da due anni ho le mie perplessità”, ha tuonato il patron dei gigliati.

“C’è qualcuno che mi ha parlato di una gru che si trova agli Uffizi da quasi vent’anni. Ci sono passato stamattina per documentarmi, e mi domando come sia possibile – ha proseguito -. Il bando è stato vinto nel 1999, e non si possono aspettare 22 anni. Capire i tempi e il futuro della Fiorentina è fondamentale”.

