Fiorentina, Commisso: "Plusvalenze Juve? Regole valgano per tutti"

02-12-2021 15:10

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto durante la trasmissione “Tutti Convocati”, in onda su Radio 24, per parlare in generale e a 360° del club toscano, di Vincenzo Italiano, ma anche di temi più generali del momento, dalle plusvalenze ai procuratori.

“Abbiamo cominciato una delle migliori stagioni degli ultimi 15 anni. Italiano ha portato grande entusiasmo, confermando i giocatori dello scorso anno, anche perché non abbiamo fatto rivoluzioni. Con il materiale che aveva ha fatto un grande lavoro”, ha esordito a proposito del momento della squadra.

Poi, una battuta su Vincenzo Italiano e sul suo lavoro: “Cosa mi ha colpito di più di lui? La modestia. Il grande merito è di Pradè e di Joe Barone. E poi è una persona che ama la famiglia, esattamente come noi”

A proposito delle plusvalenze, Commisso ha le idee piuttosto chiare: “Sono perlopiù profitti su carta, ma i soldi non necessariamente arrivano. Noi parliamo sempre di cash, e se guardi i nostri dati mettiamo sempre le stesse cose. Qui sono stati messi i profitti sui bilanci per essere in linea con il Fair Play Finanziario”.

Sarebbe dunque una buona idea quella di Gravina di considerare solo le plusvalenze con movimento di denaro? Ecco la risposta del patron viola: “Questa sarebbe una buonissima cosa. I profitti delle società devono riflettere i soldi che ci sono all’interno del club”.

Tra i temi importanti, di cui si è discusso, anche quello delicato legato al mondo degli agenti e le loro commissioni: “Noi abbiamo parlato con la FIFA, la UEFA, il CONI e la Serie A. Voglio aiutare il calcio italiano, ma bisogna regolare le attività dei procuratori. In America non c’è un cash-market, non si vendono e comprano i giocatori, quello che guadagnano i procuratori è solamente una percentuale sul salario”.

“Dove vogliamo andare con 700 milioni di commissioni ai procuratori? – l’attacco di Commisso –. Ho letto che ci sono 15/20 giocatori che se ne vogliono andare a zero, come Donnarumma, come Vlahovic. Se non fosse stato per me Dusan non avrebbe avuto neanche l’opportunità di crescere qui a Firenze. Un procuratore che fa l’agente di un club, del giocatore e del mio allenatore (Gattuso), non è ammissibile, questa cosa deve finire”, ha ricordato a proposito della situazione che ha portato all’addio anticipato del tecnico calabrese in estate.

