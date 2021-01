Fiorentina-Crotone, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-CROTONE:

FIORENTINA (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy.

I viola ripartono dal 3-5-2, con Callejon in panchina e Ribéry insieme a Vlahovic in attacco. Caceres e Biraghi esterni, con Bonaventura interno insieme ad Amrabat e Castrovilliò. In difesa Igor terzo di sinistra.

Crotone che rispone con lo stesso modulo, con Marrone e Luperto in difesa insieme a Djidji. Eduardo a centrocampo con Zanellato e Vulic. Parte in panchina Benali.

