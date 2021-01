Fiorentina, Daniele Pradè felicissimo dell'acquisto di Aleksandr Kokorin

Dopo la classica conferenza stampa di rito, durante la quale è stato presentato il neo acquisto della Fiorentina, l’attaccante Aleksandr Kokorin, Daniele Pradè ha parlato dell’operazione che ha portato il centravanti a Firenze:

“Siamo contenti di presentare Kokorin, giocatore che avevamo già cercato in estate. Non c’erano le condizioni in quel momento ma si è sempre dimostrato sensibile e attento per venire alla Fiorentina. Quando si è aperta una possibilità lo abbiamo preso. Può fare più ruoli in attacco e abbiamo pensato che fosse il giocatore giusto per completarci. Ringrazio Commisso per averci dato la forza economica per chiudere l’operazione. Kokorin è un ragazzo disponibile, attento e intelligente”.

OMNISPORT | 27-01-2021 17:51