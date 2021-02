Fiorentina, Daniele Pradè vede un futuro roseo

Quintultima in classifica, la Fiorentina ha ancora un margine di sicurezza sulla zona retrocessione, ma è alle prese con un altro campionato deludente, il secondo dell’era Commisso.

Intervistato da ‘Sky Sport’ prima della partita contro lo Spezia il ds dei viola Daniele Pradè non ha negato il disappunto: “C’è amarezza e delusione. Non pensavamo di ritrovarci con questa classifica. Avremmo voluto vivere un campionato diverso, per migliorarci anno dopo anno, ma adesso dobbiamo combattere”

Secondo Pradè, tuttavia, il futuro è roseo proprio grazie alla solidità della proprietà: “Giocatori non abituati a lottare sul fondo? Non devono esserci alibi, anche se non fossero abituati dobbiamo essere bravi noi dirigenti. Però sono convinto che con Commisso la squadra diventerà fortemente competitiva”.

OMNISPORT | 19-02-2021 18:55