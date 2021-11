Fiorentina, Dusan Vlahovic: il futuro è sempre più lontano dall'Italia

04-11-2021 15:40

Dusan Vlahovic, come già ampiamente detto, non rinnoverà il contratto che ha con la Fiorentina e in scadenza nel 2023. L’attaccante 21enne è così al centro di tante voci di calciomercato.

La Fiorentina, stando alle ultime, avrebbe intenzione di cedere il campione nato a Belgrado, già durante la prossima sessione di mercato per evitare complicazioni dell’ultimo minuto.

Dusan Vlahovic, futuro lontano dall’Italia? Idea Premier

Commisso sarebbe intenzionato a vendere il gioiello viola al miglior offerente. Miglior offerente individuato tra le squadre della Premier League dove diversi club hanno messo gli occhi sul campione nonostante il prezzo non sia propriamente basso: base di partenza 80 milioni di euro.

Per il momento tra i più interessanti ci sarebbe il Tottenham e dalla Spagna, l’ Atletico Madrid, club che starebbero tastando il terreno.

Una cifra sì alta ma che il giocatore, con le sue reti e con le sue prestazioni sta dimostrando di valere, considerando anche il potenziale futuro dato dalla sua età, solo 21 anni. Sembra che così il campionato italiano perderà presto una pedina importante anche se non è detta l’ultima.

Sabato, i viola affronteranno la Juventus di Allegri: una sfida sempre affascinante tra le due squadre e una sfida anche per lo stesso Vlahovic.

Rimane aperta la pista Juventus per Dusan Vlahovic

La pista Juventus, per l’attaccante rimane aperta ma sembra molto difficile soprattutto per il fattore economico. I bianconeri dovranno versare 40 milioni più 10 probabili di bonus per Chiesa.

Commisso, inoltre, come detto, preferirebbe aprire una trattativa con la Premier piuttosto che con la Juventus che comunque non ha al momento la possibilità di versare la cifra di 80 milioni.

OMNISPORT