Secondo diverse indiscrezioni Lazio e Fiorentina sono pronte a darsi battaglia per Sofyan Amrabat.

Il centrocampista, di proprietà del Bruges ma attualmente all'Hellas Verona, ha attirato le attenzioni delle due società grazie alle prestazioni più che positive in campionato. Il presidente Setti vorrebbe tenerlo fino a giugno dato che in appena 7 gare è diventato un punto fermo per Juric ma non sarà facile.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 15:23