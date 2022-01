Fiorentina, già pronto l'eventuale sostituto di Vlahovic

24-01-2022 23:43

Le parole di Daniele Pradè questa sera a Sportitalia hanno forse messo un punto sulla storia tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina. La società ha intenzione di venderlo per non rischiare di perderlo a zero, e le pretendenti di certo non mancano. Già nei minuti successivi all’intervista la Gazzetta dello Sport ha presentato il piano della Juventus per acquistarlo, riportando anche l’avvenuto accordo tra i bianconeri e il giocatore.

In questo senso calciomercato.com prova a scommettere su chi sarà il sostituto del serbo a Firenze. Senza dimenticare il fatto che la viola ha appena tesserato due attaccanti come Ikoné e Piatek, e che segue da vicino Joao Pedro, sembra che la squadra di Italiano stia bagliando l’ipotesi Milik, insoddisfatto al Marsiglia e desideroso di tornare in Italia.

