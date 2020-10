Fiorentina, Iachini resta in sella

La Fiorentina riparte da Beppe Iachini. Il summit svoltosi nella giornata di martedì tra il presidente Rocco Commisso e il ds Daniele Pradè, alla presenza dello stesso Iachini, ha infatti prodotto la conferma del tecnico marchigiano sulla panchina viola nonostante gli ultimi risultati negativi (due sconfitte e il pareggio contro lo Spezia dopo la vittoria sul Torino nella prima giornata).

L’ufficializzazione è stata data dallo stesso Commisso alla fine della riunione: “Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione e non c’è nessun ultimatum – le parole di Commisso ai giornalisti – Leggo tante fake news. La vostra professione vi deve far preoccupare di dire le cose giuste ed è importante per chi vi legge. Non c’è stato alcun incontro con Sarri, ho visto a Palazzo Vecchio per Rialti sia Spalletti che Prandelli, ma niente di che per la panchina”.

Serve però un’inversione di tendenza nei risultati: “Ho ribadito la fiducia a Iachini, ma i risultati certamente valgono. Oggi ho spiegato all’allenatore che deve parlare con la squadra, che vogliamo fare meglio perché siamo forti, che non mi è piaciuta la gara contro lo Spezia, non ci si può far pareggiare in quel modo. Parlerò alla squadra questa settimana per far capire che siamo tutti uniti, che lavoriamo per lo stesso obiettivo. La gente a Firenze vuole vedere fare meglio”.

OMNISPORT | 20-10-2020 15:40