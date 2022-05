Fiorentina, Igor: "È stato l'anno migliore della mia carriera, ora il mio obiettivo è la Nazionale"

26-05-2022 20:04

Il difensore della Fiorentina, Igor, ha rilasciato un’intervista all’emittente brasiliana Globo Esporte:

“È stato l’anno migliore della mia carriera, senza dubbio. Da quando sono arrivato alla Fiorentina ho cercato la continuità che ho avuto in questa stagione, per poter giocare di più e migliorare all’interno della squadra. Quest’anno ci sono riuscito e sono molto contento, spero di fare ancora meglio e continuare a crescere”.

Davide Astori? – “La sua immagine è ancora molto presente nel club, tra i tifosi, ci sono sempre omaggi per lui, c’è sempre molto rispetto per chi era e cosa ha fatto qui”.

L’approdo in Nazionale? – “È uno dei miei obiettivi. Sono sicuro che giocando in un campionato importante come la Serie A e ad alto livello, le mie possibilità di essere visto e di essere convocato aumentano. Cerco questo. È un sogno d’infanzia e oggi mi vedo nella posizione di lottare per un posto vacante nel prossimo futuro. Spero che la prossima stagione sia buona o migliore di questa per avvicinarmi sempre di più a quel sogno”.